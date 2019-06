Bentancur Juve, da comprimario a protagonista: l’ascesa di Rodrigo

Bentancur Juve, il rinnovo è un grande segno di fiducia. In due anni è saputo diventare un protagonista della rosa bianconera

Rodrigo Bentancur ha messo per la prima volta piede a Torino nell’ormai lontana estate del 2017. Il suo destino era già scritto dal 2015, quando fu inserito dalla Juve nell’affare che portò Carlos Tevez al Boca Junior. Essere catapultato a soli 20 anni in una realtà ben consolidata come quella bianconera non è stata una cosa affatto semplice: entrato in punta di piedi, si è pian piano conquistato un posto sempre più primario nelle gerarchie.

Merito di Max Allegri, che ha puntato molto su di lui. Sopratutto in questa stagione, in cui le presenze dell’uruguaiano sono addirittura 40, sette in Champions League. La società ha mostrato di credere fortemente in lui, e il rinnovo di contratto non fa che confermarlo. Toccherà adesso a Maurizio Sarri valorizzarlo ancora di più. Bentancur non può che essere pronto.