Bene Bene Bentancur, l’oro della Juve e di Allegri

Rodrigo Bentancur continua a incantare e a crescere a dismisura. Il centrocampista sta diventando un punto di forza per la Juve

La Juve si gode RodrigoBentancur. Il centrocampista classe ’97, voluto fortemente dai bianconeri dopo la cessione di Carlos Tevez al Boca Juniors (era uno dei tre giovani opzionati dai bianconeri, è stato strappato al Milan) ha faticato a imporsi e a trovare continuità nel folto centrocampo della Juventus. I bianconeri quest’anno hanno lasciato andare Marchisio, scommettendo proprio sul talento uruguaiano classe ’97 e i risultati stanno dando ragione alla Juve. Da mezzala o da play, Rodrigo si è imposto a centrocampo e ieri non ha fatto rimpiangere Pjanic.

«Ogni tanto si deve sveltire nella consegna della palla, si deve mettere sempre in una posizione migliore. Nei primi dieci minuti ha perso un paio di palloni perché è andato di spalle, si voleva girare con la palla e quella è una posizione del campo in cui tu la palla la devi far viaggiare veloce per dare i tempi alla squadra. Piano piano è entrato in partita, è cresciuto e la Juve ha giocato meglio» ha detto MassimilianoAllegri. Alla 10ª gara consecutiva da titolare, Bentancur si è preso sulle spalle la Juventus e ora non vuole più scendere dalla giostra. Classe ’97, la Juve si gode il suo talento. È il nuovo totem della mediana di Allegri, gli altri ogni tanto rifiatano, lui c’è sempre, con i suoi ritmi sudamericani, la capacità di calarsi in una nuova posizione e la testa che viaggia a mille all’ora. Come i grandi.