Rodrigo Bentancur festeggia il suo primo gol con la maglia della Juventus nella vittoria dei bianconeri a Udine, l’ottava consecutiva dall’inizio del campionato

Una serata speciale per Rodrigo Bentancur, che ha segnato la sua prima rete con la maglia della Juventus. Il centrocampista uruguaiano ha aperto le marcature nella gara vinta sul campo dell’Udinese, l’ottava consecutiva da inizio campionato per la squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le parole del giocatore a margine della partita che lo ha visto protagonista: «E’ la partita che l’allenatore voleva vedere e siamo molto felici. Il mio primo gol con la Juventus? Chiaramente sono molto contento, ma lo sono ancora di più per la vittoria. Lo dedico a mia madre che mi sta vegliando dal Cielo. Tante partite? Penso che questo gruppo sia abbastanza forte da sostenere i ritmi e la pressione per tutta la stagione» le parole ai microfoni di Sky Sport.