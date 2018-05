L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, piace alla Fiorentina. Il club viola è pronto a lanciare l’assalto a giugno

Domenico Berardi può lasciare il Sassuolo. L’attaccante neroverde, classe 1994, ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative ma sta dimostrando segnali di ripresa in questo finale di stagione (2 gol nelle ultime 3 partite, uno decisivo contro l’Inter). Il giocatore potrebbe lasciare il Sassuolo a fine stagione, tentando una nuova avventura. Nelle ultime ore, oltre alla Roma, si starebbe muovendo la Fiorentina.

Secondo La Nazione, il giocatore è stato trattato dai viola già lo scorso gennaio: la Fiorentina, durante la trattativa per Falcinelli (scambio con Babacar poi concretizzato) aveva chiesto anche Domenico Berardi ma il Sassuolo, come successo al Napoli con Politano, ha chiuso le porte alla partenza del suo numero 25. In estate le cose potrebbero cambiare: il Sassuolo potrebbe fare cassa con Mimmo e la Fiorentina potrebbe presentare un’offerta. Pioli potrebbe abbandonare il modulo col trequartista per giocare col 4-3-3.