Berardi Roma, l’affare è quasi fatto. Ennesimo acquisto di Monchi, che sta chiudendo col Sassuolo per un prestito con obbligo di riscatto

La Roma ormai chiude un affare al giorno. Dopo aver preso Javier Pastore, può sferrare il colpo Domenico Berardi. C’è già un accenno di intesa tra Monchi e il Sassuolo, si attenderà luglio per gli annunci: Berardi passerà alla Roma per venti milioni di euro. Decisivo in tal senso è stato Di Francesco, ma non Eusebio. Il figlio, calciatore del Bologna, passerà proprio al Sassuolo e quindi i neroverdi avranno già in casa il sostituto dell’esterno. Berardi alla Roma si farà a titolo temporaneo, ma con obbligo di riscatto da parte dei romanisti. Nell’affare saranno inseriti alcuni giovani.

Il Sassuolo nicchia di fronte alle contropartite tecniche, ma da Roma potrebbero partire verso Reggio Emilia sia Mirko Antonucci sia Nicolò Zaniolo. Il primo è prodotto del vivaio della Roma e ha già esordito in Serie A, il secondo è arrivato da poco dall’Inter nell’operazione Radja Nainggolan. Berardi è pronto per il trasferimento, scrive La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo per la riuscita di questa operazione è alle stelle. Dopo tanto corteggiamento, il calabrese è pronto per una nuova esperienza col suo mentore Di Francesco.