Il fantasista della Juventus, Federico Bernaderschi, ha parlato della sua passione per il calcio e del suo presente in bianconero

L’attaccante della Juventus, Federico Bernardeschi, ha raccontato a Fashion Illustrated del suo rapporto col cacio e del suo presente in bianconero. Ecco le sue parole: «Ho fatto tante rinunce. Quando vedevo i miei amici uscire, andare a ballare, a divertirsi, io spesso non potevo perché avevo la partita il giorno dopo. Sono piccoli sacrifici rispetto a quelli che fanno molte persone, però a quell’età sono cose che pesano».

«Ho la fortuna di giocare in una Società molto ambiziosa, una delle più importanti del mondo, in cui è davvero possibile realizzare tutti i propri sogni, ma ci si deve impegnare ogni giorno oltre i propri limiti. La maglia della Juve? All’inizio eravamo tutti stupiti, ma il fatto che qualcosa stupisca è sempre positivo a mio avviso. Adesso ci siamo abituati e devo ammettere che mi piace molto. Vederla in campo è un piacere».