Il Match Winner di Chievo Verona-Juventus, Federico Bernardeschi, ha parlato così di questo inizio di campionato

Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, autore del gol vittoria contro il Chievo Verona, ha parlato dell’inizio di questo campionato ai canali ufficiali del club bianconero: «Era importante trovare la vittoria e dare subito qualche segnale, anche se abbiamo sofferto. Siamo ancora all’inizio, dobbiamo prendere bene le misure, ma la strada intrapresa è quella buona. La Lazio? Non vediamo l’ora di giocare nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi. I biancocelesti sono forti, sarà dura. Come sempre bisognerà dare il 100% e giocare come sappiamo fare».