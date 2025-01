Beruatto Samp, è ufficiale! Il comunicato del club blucerchiato. I dettagli sul trasferimento del difensore dal Pisa

Beruatto Samp, adesso è ufficiale! Ecco il comunicato del club blucerchiato. Le ultime sul trasferimento del calciatore dal Pisa

Poche ore fa è arrivata l’ufficialità del primo colpo del mercato di gennaio dei blucerchiati. Pietro Beruatto infatti, è un nuovo calciatore della Sampdoria: è il primo rinforzo ufficiale per il tecnico Semplici per questa seconda parte di stagione in Serie B. Il comunicato ufficiale:

COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Pisa Sporting Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Bruatto (nato a Trieste, il 21 dicembre 1998). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028».