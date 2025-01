Beukema Bologna, addio del difensore rossoblu? Quella squadra ha scelto lui come erede in difesa

Beukema Bologna, il difensore rischia di lasciare la squadra rossoblu? Una big italiana piomba sul difensore. Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno dei gioielli del calciomercato Bologna è Beukema: entrato fortemente nel mirino di una big: l’Inter che sta cercando un sostituto di Acerbi.

BEUKEMA BOLOGNA: LA SITUAZIONE – «Il nome che più piace e da tempo all’Inter resta quello di Giorgio Scalvini, ma le cifre oggi (e verosimilmente anche a giugno) con l’Atalanta sono fuori mercato e fuori budget. I tentativi per prendere Jonathan Tah a zero non sono andati in porto per le altissime richieste salariali del centrale (destinato al Barcellona) e allora si fanno strada diverse piste alternative, qualcuna percorribile già a gennaio. Abdulai Juma Bah del Valladolid in prestito al Freetong è molto giovane e non pronto subito. Piace l’ex-Spezia ed esubero all’Arsenal Jakub Kiwior, con i Gunners che non hanno mai aperto al prestito e in Bundesliga l’olandese dell’Union Berlino Danilho Doekhi. Jaka Bijol dell’Udinese è un profilo proposto da tempo, ma non il più gradito mentre è Sam Beukema del Bologna protagonista anche a San Siro nel pari 2-2 la pista che, per rapporti e intrecci mercato, potrebbe concretizzarsi anche in tempi brevi. L’ultimo nome? Quello di Ismajli dell’Empoli, che sarà visionato da rivale a San Siro domenica sera. È in scadenza e in stagione ha annullato tutti i 9 che si è trovato di fronte, che possa essere lui la soluzione low cost?»