Il ritorno di Biabiany: titolare contro il Toro dopo 931 giorni

L’attaccante del Parma torna titolare dopo 931 giorni e sogna l’appuntamento col gol a Torino

Grande ritorno in casa Parma in vista della trasferta contro il Torino di Walter Mazzarri: mister D’Aversa potrà infatti contare su Jonathan Biabiany dal 1′, che si unirà a Gervinho ed Inglese nel tridente dei crociati. Dopo l’infortunio accusato a fine agosto, l’ala francese del Parma è tornato a disposizione ed è pronto a giocare da titolare allo stadio Grande Torino. Biabiany non giocava una partita da titolare da ben 931 giorni (Inter-Udinese 3-1 del 23 aprile 2016) e oggi è pronto a riprendersi il suo Parma in un match importante per la squadra emiliana, distante 3 punti dai granata.