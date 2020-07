Biglia, via da Milano a fine stagione, tante proposte per lui come detto dal suo agente, il quale si prepara ad un nuovo futuro per entrambi

TANTE POSSIBILITÀ- Come riporta il quotidiano, l’agente dell’argentino avrebbe tra le mani diverse proposte ma all’estero, su tutte: Betis Siviglia, Celta Vigo, Indipendiente e team provenienti dal Qatar.