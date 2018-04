Biglietti Finale Champions 2018, dove acquistarli e info sui prezzi

Biglietti Finale Champions 2018 a Kiev: dove e come acquistarli? Chiusa la finestra relativa al sorteggio Uefa, attualmente in vendita i pacchetti Hospitality. Poi sarà il momento della vendita da parte delle due società finaliste

Biglietti finale Champions 2018 a Kiev, si è chiusa il 22 marzo la finestra utile per richiedere i biglietti attraverso il sorteggio UEFA. Saranno 63000 complessivi i biglietti messi in vendita per la finale di Kiev in programma sabato 26 maggio 2018. La maggior parte di questi è stata già assegnata: era possibile richiederli attraverso il sorteggio Uefa dal 15 marzo al 22 marzo. Un totale di 40700 biglietti sui 63 complessivi, dunque, è stato già assegnato per chi ne ha fatto precedentemente richiesta attraverso il form del sito ufficiale UEFA e ha avuto la fortuna di essere pescato nel sorteggio. La maggior parte di essi, infatti, è destinata ai tifosi e al pubblico neutrale.

Saranno solamente 17mila ciascuno i biglietti che verranno assegnati alle due società finaliste che usciranno dal doppio confronto delle semifinali. I rimanenti biglietti saranno assegnati al comitato organizzatore locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma di corporate hospitality. Sono attualmente in vendita, invece, i pacchetti vip hospitality che partono dai 3200 euro per persona mentre sui siti di secondary ticketing sono in vendita alcuni biglietti a prezzi spropositati, a partire da 1000 euro a persona.

I biglietti per il pubblico neutrale avevano le seguenti categorie di prezzo:

Categoria 1: €450

Categoria 2: €320

Categoria 3: €160

Categoria 4: €70