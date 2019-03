Data, prezzo e altre info sull’acquisto dei biglietti per la finale di Champions League 2019 in programma l’1 giugno al Wanda Metropolitano

Dopo la remuntada sull’Atletico Madrid, prosegue il sogno della Juventus di poter arrivare fino in fondo per giocarsi il tutto per tutto nella finale Champions in programma al Wanda Metropolitano di Madrid. L’ultimo atto della competizione è fissato per l’1 giugno e intanto la Uefa ha già annunciato quelle che saranno le date per la vendita dei preziosi tagliandi.

La prevendita si è aperta giovedì 14 marzo alle ore 14 e si conclude il 21 marzo alla stessa ora. Verranno messi in vendita ben 4 mila biglietti sul sito Uefa.com al prezzo di 70 euro. Si tratterà ovviamente solo di un gustoso antipasto.

Biglietti Finale Champions League 2019, i tagliandi a disposizione

Il totale dei biglietti che saranno commercializzati per essere acquistati dai tifosi è di 38 mila unità sui 63.500 complessivi. Una volta che si conosceranno i nomi delle due squadre finaliste, verranno assegnati 17.000 tagliandi per ogni società, mentre 4.000 biglietti saranno messi a disposizione di tutti gli utenti online del mondo attraverso il sito Uefa.com.

Qualora la domanda dei biglietti per assistere alla finale di Champions League, dovesse superare l’offerta, si darà corso ad una estrazione per assegnare i preziosi tagliandi. I rimanenti biglietti saranno appannaggio delle federazioni nazionali, dei partner commerciali, delle emittenti televisive e del programma di corporate hospitality.

I prezzi dei biglietti per assistere alla finale Champions League 2019

Ma vediamo nel dettaglio i prezzi dei biglietti per assistere alla finale di Champions League in programma l’1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid:

Categoria 4: €70

Categoria 3: €160

Categoria 2: €450

Categoria 1: €600

Per gli spettatori diversamente abili il costo del biglietto ammonta a €70 con un biglietto gratuito riservato all’accompagnatore.

Biglietti Finale Champions League 2019: i link per l’acquisto