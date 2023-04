Biglietti Fiorentina-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti

Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Fiorentina-Atalanta, in particolar modo sul settore ospiti

In vista di Fiorebtina-Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di invadere lo stadio Franchi in quello che è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. Ecco tutte le informazioni riguardanti i biglietti per la sfida di lunedì sera, compreso il settore ospiti.

Essa partirà esattamente il 12 aprile alle ore 15:00 tramite il sito di Vivaticket: si riscontra l’obbligo di Dea Card per il match e il costo è di 25 €.