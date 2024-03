Biglietti Inter Empoli, si vola verso il tutto esaurito

Biglietti Inter Empoli, San Siro verso l’ennesimo sold out: info e indicazioni per i tifosi che assisteranno al match allo stadio

Inter Empoli a San Siro vola verso l’ennesimo tutto esaurito. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

IL COMUNICATO – Finalmente torna in campo l’Inter! Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la squadra di Simone Inzaghi è pronta per continuare il suo cammino in campionato. Si gioca il lunedì di Pasqua, con i tifosi che come sempre riempiranno San Siro per uno spettacolo sugli spalti assicurato.

Inter-Empoli è infatti in programma lunedì 1 aprile alle 20:45: si tratta della 30ª giornata della Serie A e per la sfida del Meazza sono rimasti a disposizione solo alcuni tagliandi, online.

Si corre, infatti, verso l’ennesimo sold-out stagionale!