Biglietti Torino-Monza: superata quota 21'000: il dato sui tagliandi

Torino-Monza chiama e il tifo granata risponde, superata quota 21’000 spettatori per il match della 30° di Serie A, il dato sui biglietti

Il pareggio con il Napoli e la vittoria contro l’Udinese hanno rilanciato la classifica del Torino e con esso le ambizioni europee dei granata. Il tabellino d’altronde parla chiaro: sono 41 i punti in classifica fino a questo momento confezionati da Duvan Zapata e compagni, il che colloca i ragazzi di Ivan Juric in undicesima posizione ad appena quattro lunghezze dai partenopei attualmente settimo. Dal canto suo però, anche il calendario non lascia spazio a troppe interpretazioni e con appena nove incontri ancora a disposizione per il club sabaudo sarà fondamentale capitalizzare il maggior numero di punti possibili fino al naturale tramonto della stagione.

In tal senso, il cammino verso l’ultima giornata di Serie A per il Torino sembra tutt’altro che poco impegnativo, a cominciare dalla prossima sfida in programma. Sabato nel capoluogo piemontese farà infatti tappa il Monza di Raffaele Palladino, diretta avversaria dei granata, con una lunghezza in più in classifica rispetto a quella sabauda. Insomma, il rush finale verso l’Europa parte dall’avversario brianzolo e per i ragazzi di Juric i 3 punti hanno tutte le sembianze di un risultato obbligato o quasi.

Se l’importanza dell’incontro ciato, almeno stando alle parole dell’ex tecnico dell’Hellas Verona, è stata al 100% recepita da gli uomini in maglia granata, lo stesso si può dire per la tifoseria del Torino. Complice anche le promozioni messe in campo dalla società per i fan più giovani, le tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino non rimarranno di certo deserte. Nella giornata odierna è stata abbondantemente superata la quota dei 21’000 biglietti venduti (sui circa 28’000 disponibili considerando anche gli abbonati). Esauriti i tagliandi a disposizione in Curva Maratona, cuore pulsante dei supporters piemontesi.

Poche centinaia invece i seggiolini non ancora occupati nei distinti e in tribuna. Più ampia infine la disponibilità in Primavera (o Filadelfia), mentre non sembrerebbe decollata la compravendita nello spicchio di impianto dedicato ai sostenitori ospiti. Insomma, sulla sponda granata del Po l’entusiasmo non manca e contro il Monza la squadra di casa potrà contare su di un uomo in più: il dodicesimo.