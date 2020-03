Biglietti Torino Udinese, prezzi speciali per la festa della donna

Torino Udinese, uno stadio a tinte… rosa: il club granata propone prezzi speciali in occasione della festa della donna

Come ogni anno, in occasione della festa della donna, il Torino propone un’iniziativa dedicata a tutte le tifose granata. Con prezzi promozionali per assistere alla sfida all’Udinese, in programma – salvo nuovi scombussolamenti del calendario – per sabato 7 marzo alle ore 15.

Una gara cui le donne potranno assistere acquistando tagliandi da 1 euro l’uno appena, validi per tutti i settori dello stadio. I biglietti per la gara contro i bianconeri saranno in vendita a partire da questa mattina alle ore 10.