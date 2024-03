Biglietti Udinese Torino, tutte le info e i costi per il settore ospiti

Udinese-Torino è il prossimo match di Serie A, ecco le informazioni e i prezzi per i biglietti in vendita nel settore ospiti

All’incirca 96 ore ci separano da Udinese-Torino. Tra quattro giorni andrà infatti in scena l’incontro di Serie A tra la compagine di Gabriele Cioffi e quella targata Ivan Juric, che il calendario ha messo appunto una di fronte all’altra nell’incontro valido per la giornata numero 29 del nostro campionato. Una sfida che promette grande spettacolo: con ambo le squadre intenzionate a proseguire il proprio cammino verso i rispettivi obiettivi. Se da un lato i padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere, dall’altro i piemontesi si aggrappano alle ultime speranze di agguantare un piazzamento valido per una competizione europea.

Insomma: una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena e che con ogni probabilità andrà in scena tra un più che discreto contorno di pubblico. A tal proposito, ecco tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti per il settore ospiti, come comunicato dalla stessa società friulana sui propri profili ufficiali.

Per i sabaudi l’acquisto del ticket sarà valido fino alle ore 19:00 di venerdì 15 marzo (ricordiamo che il match si disputerà invece sabato 16 marzo alle ore 15). Il singolo biglietto poi – senza alcuna distinzione per sesso e o età – è in vendita al prezzo di 15 euro caduno. Ricordiamo infine, che si potranno acquistare i tagliandi su tutti canali di vendita attivi: vale a dire sul sito online di ticketone oppure presso le rivendite autorizzate.