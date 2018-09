Bilancio Inter: approvati i conti al 30 giugno 2018. Perdite per 18 milioni, mentre i ricavi aumentano del 6 %

Bilancio Inter approvato oggi dal CdA nerazzurro. In sede a Milano, come riporta Sportmediaset, presenti il consigliere Steven Zhang, l’ad Antonello e il consigliere Volpi, con il presidente Erick Thohir in videocollegamento. Al 30 giugno 2018, le perdite sono risultate pari a circa 18 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 24 dello scorso anno. Poi, ricavi in aumento del 6% rispetto allo scorso anno con entrate per circa 280 milioni. In casa Inter, attese importanti novità ai piani alti della società nelle prossime settimane, con Erick Thohir pronto a lasciare la sua carica di presidente a Steven Zhang; il prossimo 26 ottobre è prevista un’assemblea per decidere gli sviluppi, con Thohir che potrebbe anche cedere tutte le sue quote del club nerazzurro (il 31%).