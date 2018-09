Biraghi, l’agente svela: «Era la prima scelta del Milan: ecco perché è saltato l’affare»

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, avrebbe potuto vestire la maglia del Milan in estate

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, piace al Milan. Il laterale italiano, classe ’94, ha disputato una buona stagione con la maglia viola e ha iniziato molto bene quest’anno. Il Milan avrebbe potuto strapparlo a Pioli ma, come svelato da Mario Giuffredi, agente del ragazzo, l’affare si sarebbe potuto concretizzare solo in una circostanza: il Milan avrebbe dovuto cedere Ricardo Rodriguez per puntare sul terzino italiano.

Intervenuto a “Garrisca al Vento” sulle frequenze di RMC Sport, l’agente di Cristiano Biraghi ha parlato così dell’interesse del club milanista nei confronti del suo assistito: «Biraghi è un giocatore che è sempre piaciuto a Rino Gattuso. Io ho ottimi rapporti con il Milan e so per certo che nel caso di cessione di Ricardo Rodriguez, Cristiano sarebbe stata la prima scelta per il club rossonero. Gattuso lo stima, sarebbe stato una prima scelta anche per il mister. Poi Ricardo Rodriguez è rimasto al Milan e l’affare non è andato in porto ma posso dire che Biraghi è un giocatore che piace ai rossoneri». Il club rossonero dunque continua a studiare il terzino sinistro italiano ma senza l’addio di Rodriguez non se ne farà nulla.