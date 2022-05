Blessin: «Abbiamo la responsabilità di tornare in Serie A». Le parole del tecnico del Grifone

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna.

Le sue parole: «Abbiamo la responsabilità di risalire e di fare il possibile per tornare in Serie A, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. La partita di oggi ha rispecchiato le altre partite da quando sono qui. Un’occasione da gol per l’avversario, hanno fatto subito gol e noi abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo fatto gol. Sicuramente non è stata la nostra migliore partita.Quando sono arrivato qui sapevo che c’era il rischio. Sono però orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il Genoa. Non voglio dire cose a vuoto per acquisire punti, questo lo dico dal cuore. Non sarà facile ma faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo».