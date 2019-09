Boca Juniors, Burdisso rivela: «Totti mi ha chiamato»

Boca Juniors, Burdisso rivela un retroscena su Francesco Totti, che presto potrebbe essere alla Bombonera: ecco le sue parole

Nicolas Burdisso, ds del Boca Juniors ha dichiarato ai media argentini di aver ricevuto una chiamata da Francesco Totti. Motivo? Il Pupone vorrebbe assistere ad una partita alla Bombonera.

Ecco le parole riportate da Il Corriere dello Sport: «Totti mi ha chiamato: vuole venire alla Bombonera per vedere una partita del nostro club. Non è stato l’unico però: in tanti vogliono venire qui a Buenos Aires».