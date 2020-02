Boga, il Sassuolo incontro il Chelsea: quale futuro per l’ivoriano?

Jeremie Boga sta incantando tutti con il Sassuolo: l’ad Carnevali incontrerà nei prossimi giorni il Chelsea per delinearne il futuro

Jeremie Boga sta stupendo tutti con la maglia del Sassuolo. L’ivoriano aveva fatto intravedere le sue buone qualità già nella passata stagione ma quest’anno è letteralmente esploso. L’ad neroverde Carnevali è pronto ad incontrare il Chelsea per delineare il futuro dell’esterno e capire le mosse da fare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Carnevali ha già un appuntamento di massima con Marina Granovskaia, la manager russa del club di Stamford Bridge. In ogni caso, questa settimana la società emiliana conta di definire con chiarezza il modus operandi per i prossimi mesi Nell’estate 2018 l’acquisto a titolo definitivo ha comportato un investimento di circa 9 milioni. Ma il Chelsea vanta un impegno sulla parola: può pareggiare l’offerta per riavere l’attaccante.

Ma a quella stretta di mano non sono seguiti impegni contrattuali. Non si sa quindi se i Blues vogliono riprenderselo, se vogliono una percentuale sulla vendita o se vogliono condividere il percorso di Boga. La Rosea spiega che questa mossa è indispensabile in vista anche del rinnovi del contratto del giocatore, ora in scadenza nel 2022. Il Sassuolo vuol confermarlo anche per la prossima stagione e chiarire la possibile cifra in caso di vendita.