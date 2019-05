Bolivia schock: arbitro muore durante la partita e si continua a giocare

Bolivia in lutto per la morte del giovane arbitro 32enne Víctor Hugo Hurtado nel corso della sfida Always Ready-Oriente Petrolero

Tragedia in campo in Bolovia. Víctor Hugo Hurtado, giovane arbitro di 32 anni, è morto durante una partita di prima divisione tra Always Ready e Oriente Petrolero che si stava disputando all’Estadio Municipal Villa Ingenio di La Paz.

Lo stadio è situato a 4.150 metri sul livello del mare, è lo stadio ‘più alto del mondo’. Il direttore di gara, a inizio secondo tempo, si è accasciato a terra e dopo pochi istanti è morto per un doppio arresto cardiorespiratorio. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. La partita è comunque proseguita e terminata con il risultato di 5-0 per il club Always Ready.