Bologna, Arnautovic: «Se non vinco non sono contento»

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni.

«Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro difendono bene e sono riusciti a passare in vantaggio. Poi ci siamo rialzati soprattutto grazie a De Silvestri. Il suo secondo gol è la cosa più bella di questa giornata. Anch’io sono stato contento di segnare ma non fino in fondo perché era solo il gol del pareggio. E se non vinco non sono contento. Per il resto abbiamo dominato la partita e meritato la vittoria. Noi giochiamo per i tifosi, vengono per sostenerci, pagano per entrare e incitano tutta la gara. C’era un ragazzo con un cartellone molto carino e mi è sembrato giusto e normale portargli la mia maglia a fine partita».