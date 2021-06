Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha illustrato la strategia di mercato del club rossoblù: le sue dichiarazioni

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha illustrato la strategia di mercato del club rossoblù. Le sue dichiarazioni.

«Siamo in cerca di qualche tassello che possa portare maggiore competitività alla squadra; questo perché negli anni passati abbiamo lavorato tanto e bene sui giovani. Pensiamo sia utile inserire qualche elemento di comprovata qualità che ci possa permettere di migliorare e continuare a fare crescere i giovani. Non mancherà anche qualche investimento per il futuro».