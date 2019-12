Bologna, buone notizie: Santander rientra in gruppo

Santander si è allenato regolarmente in gruppo in vista di Udinese Bologna di Coppa Italia, palestra per Soriano e Dijks

Fermo dal 5 novembre per un problema al polpaccio, Federico Santander è finalmente rientrato in gruppo coi compagni, come riportato nel report dell’allenamento sul sito del Bologna.

Ancora palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks nell’allenamento presieduto da Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria contro il Napoli di Ancelotti. La squadra in settimana affronterà l’Udinese in Coppa Italia e, domenica, ospiterà il Milan in campionato.