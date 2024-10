Bologna, Birmingham si colora di rossoblù: 2500 tifosi attesi per la Champions League

A Bologna si riaccende la febbre da Champions League: attesi 2500 biglietti per la prossima trasferta contro l’Aston Villa

Il Bologna prepara la prossima trasferta di Champions League a Birmingham contro l’Aston Villa e l’entusiasmo in città, anche se non si tratta di Anfield Road, è palpabile e, come riportato dal Resto del Carlino, si attendono 2500 tifosi a Villa Park.

Dopo le polemiche per la vendita libera per il Liverpool, quando il club ha destinato gran parte dei biglietti tra i gruppi di tifo organizzato e Cbc, a questo giro la decisione del club sarebbe quella di disporre la maggioranza dei biglietti per la vendita libera. A oggi l’Aston Villa non ha ancora dato comunicazioni ufficiali, ma le agenzie di viaggio si sono già messe al lavoro proponendo pacchetti con charter più biglietto, anche se garanzie totali per un posto non ce ne sono.