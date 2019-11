Bologna, De Leo: «Ci prendiamo il punto con umiltà»

Bologna, De Leo in conferenza stampa commenta il pareggio col Parma: «Ci prendiamo il punto, ma possiamo fare di più»

Il collaboratore di Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata allo scadere contro il Parma. Queste le dichiarazioni:

«Il Parma ha evidenziato di essere in salute e di avere autostima, cosa che noi non abbiamo mostrato. Dopo averla ripresa siamo stati altalenanti. Ci prendiamo il finale e il punto che in questa fase è da prendere con umiltà. Il mister è un valore aggiunto per questo gruppo, è chiaro. Ma non possiamo dipendere dalla presenza o meno di Sinisa perché finirebbe per essere un alibi. I nostri giocatori hanno le qualità per poter fare di più».