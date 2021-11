Bologna, De Silvestri: «Gol dedicato a mia nipote. Tre punti importanti»

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha commentato la vittoria della formazione emiliana contro il Cagliari

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Cagliari.

GOL – «È un movimento che abbiamo provato anche in allenamento. Marko ha fatto un grandissimo velo, l’intervento è stato giusto e io ho cercato di essere concreto tirando in porta. La decima per il gol? È per mia nipote».

MIHAJLOVIC NELL’INTERVALLO – «Ci ha detto di essere pazienti, di girare palla. Ci teneva a non perdere. Ora ci prendiamo i tre punti e andiamo a Genova, sarà una partita importantissima».

FINALE – «Ho qualche campionato sulle spalle e il capitano si deve prendere questo tipo di responsabilità».

