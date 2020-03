Bologna, Diamanti: «Mihajlovic è un esempio per il mondo»

Alessandro Diamanti racconta la sua esperienza al Melobourne e il suo passato al Bologna: ecco le sue parole

RITORNO A BOLOGNA – «Penso solo a giocare a pallone. Qui a Melbourne c’è un bel progetto. Dopo Livorno potevo farmi un altro anno in A. Perché qui? Volevo fare un’altra grande esperienza, l’Australia mi sta dando tanto. Finché sto bene fisicamente voglio continuare a giocare».

MIHAJLOVIC – «No, non l’ho mai conosciuto. Però la sua storia mi ha colpito molto, è un esempio per tutti, per l’Italia, per il mondo. Ho tantissimi amici lì. Anche i dottori, Sisca e Nanni. Con delicatezza e in maniera discreta e riservata chiedo sempre delle condizioni di Sinisa, come sta, cosa fa».