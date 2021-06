Bologna, due regali a Mihajlovic per la permanenza: i nomi

Il Bologna accontenterà le richieste di Sinisa Mihajlovic che resta sulla panchina rossoblù: anche i big non saranno ceduti

Sinisa Mihajlovic e il Bologna saranno ancora insieme per la prossima stagione: il tecnico serbo ha ottenuto le garanzie tecniche che richiedeva e la società è pronta ad accontentarlo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Bologna non cederà i suoi big e andrà sicuramente a rinforzarsi con due acquisti: il primo nome è quello di Marko Arnautovic per l’attacco, mentre il secondo nome è quello di un centrale difensivo da affiancare a Soumaoro.