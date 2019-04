Brutte notizie dal bollettino medico per Mihajlovic: il Bologna perde Destro, infortunatosi dopo l’esultanza. C’è lesione

Il tragicomico episodio dell’esultanza dopo il gol decisivo contro il Sassuolo si conclude nel peggiore dei modi. Il bollettino medico è amaro per Mattia Destro ed il Bologna. I medici hanno infatti riscontrato una lesione parziale minore del semitendinoso della coscia destra. Il giocatore non è stato convocato in vista del match contro l’Atalanta. Le stime parlano di almeno 2-3 settimane di stop. Tegola per Mihajlovic, che pul comunque contare su Santander, che oggi ha lavorato in gruppo.

Il gol di Mattia Destro ieri al Sassuolo in extremis potrebbe regalare un pezzo di salvezza enorme al Bologna: l’attaccante rossoblu, reduce da annate decisamente molto difficili che lo avevano portato praticamente ai margini della squadra, dopo aver segnato la rete decisiva nel derby emiliano, si è però infotunato alla coscia destra. Subito dopo la partita, sottoposto ad esami medici, è stato evidenziato un risentimento muscolare per l’ex Roma, non nuovo a problemi fisici negli ultimi anni. Il sospetto è che Destro si sia fatto male proprio al momento dello scatto decisivo verso la porta del Sassuolo per mettere in rete la marcatura decisiva al minuto 96 della partita di ieri pomeriggio.

Una eventualità sottolineata sarcasticamente anche dal tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic, all’indirizzo del quale probabilmente Destro ha esultato dopo il gol: «Ti credo che si è fatto male, non faceva uno scatto del genere da tre anni – le parole dell’allenatore del Bologna in conferenza stampa – . Adesso siamo usciti dalla zona retrocessione, ma non dobbiamo mollare: sarà necessario andare a Bergamo per vincere». Probabilmente però stavolta senza Destro.