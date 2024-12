Bologna: Italiano ha motivi per sorridere al futuro. A partire dall’intesa tra Castro e Orsolini, è l’argentino a creare occasioni per l’italiano

Bologna, uno dei segreti della squadra di Italiano è l’intesa tra Orsolini e Castro: l’argentino inventa, Orso finalizza

Il Bologna di Vincenzo Italiano è in un ottimo momento. Nelle ultime 4 gare ha ottenuto 3 vittorie e in queste occasioni la sua difesa non ha incassato gol. Ma se c’è un dato che può indurre a pensieri positivi per il futuro è l’intesa tra Castro e Orsolini, al netto del fatto che l’allenatore non ha potuto presentarli spesso insieme. Quando li si è visti, però, la connessione tra i due è sembrata all’altezza delle aspettative che si hanno in questa annata, dove è difficile ripetere l’exploit del quinto posto dell’anno scorso, ma non è neanche così impossibile.

La cosa interessante nel rapporto tra i due è che, a dispetto di quel che si potrebbe pensare, è più l’argentino a risultare prezioso per Orso, un aspetto che non sempre si vede da parte di un nuovo acquisto. A testimoniarlo ci sono tre gol di questa stagione, tutti siglati dall’esterno italiano. Quello di Cagliari, dove Santiago ha partecipato con un velo per il numero di Orsolini, conclusosi in rete. Quello a Roma, originato da un lancio a lunga gittata da parte di Castro, con il solito rientro sul piede forte da parte del compagno. Infine, l’imbucata in profondità in Coppa Italia con il Monza, azione velocissima conclusa con un morbido cucchiaio.