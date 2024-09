Bologna, Italiano: «Concretizziamo troppo POCO, c’è da MIGLIORARE. Da Orsolini mi aspetto QUESTO»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in vista della sfida contro il Como. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista di Como-Bologna.

SU COSA MIGLIORARE – «Purtroppo abbiamo lavorato in parte con quelli che sono rimasti, siamo una delle poche squadre ad avere tanti nazionali via, in pochi giorni abbiamo lavorato con i giocatori al completo, abbiamo lavorato su questa crescita che cerchiamo di ottenere e su quello che dobbiamo migliorare. Tutte le squadre hanno qualcosa da migliorare figuriamoci noi, dobbiamo accelerare. Qualche dato di queste tre partite, lasciando stare il non possesso, nelle due partite in casa potevamo ottenere molto di più. Lo sanno i ragazzi, essere concreti indirizza le partite e cambia il volto alle gare. Dobbiamo migliorare a concretizzare quello che abbiamo prodotto. Abbiamo anche concesso non tantissimo ma sono stati più efficaci gli avversari rispetto a noi, è li che si vincono le partite».

SINGOLI E ORSOLINI – «Si sta andando a valutare queste tre partite, dove potevamo fare molto di più: è quello che in questo momento dobbiamo cercare di analizzare. Tutti gli altri aspetti li abbiamo fatti discretamente. Sotto porta dobbiamo pensare che quella sia l’ultima palla della partita e saperla gestire. Orsolini ha fatto 11 gol l’anno scorso, ha stappato diverse partite. Con l’Empoli abbiamo anche preso un gol in cui dobbiamo crescere e migliorare».

DOPPIO IMPEGNO – «Non si può pensare altro che alla prossima partita, fare risultato nell’immediato, concentrazione massima per la gara che vai ad affrontare, sfruttare al meglio le risorse che abbiamo. Il Como ha aggiunto tanta qualità e si porta l’entusiasmo dello scorso anno, ha entusiasmo e fiducia, l’affrontiamo per la prima volta nel loro stadio, ci dovremo far trovare pronti».