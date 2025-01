Bologna, Italiano: «In Champions siamo cresciuti. Rimpianti? Siamo stati sforunati»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sporting Lisbona-Bologna.

POSCH – «Capita in questi momenti di mercato. Il ragazzo non è sereno e si è deciso di lasciarlo a Bologna, vediamo come evolverà la situazione».

SQUADRA – «Abbiamo un bel po’ di assenze: i fuori lista, Lucumì, Freuler squalificato e Posch. Tuttavia ci faremo trovare pronti. Dietro Casale ha dato segni importanti e Erlic sta meglio rispetto a qualche settimana fa e sono convinto che faremo una grande prestazione».

PORTIERE – «Ravaglia sarà titolare. È un premio per lui, per la persona che è, per il professionista che ha dimostrato di essere in questi mesi che ci siamo conosciuti. Chiaramente dobbiamo anche vedere bene il recupero di alcuni ragazzi: qualcuno è ancora acciaccato ma ci sarà spazio per tutti. Abbiamo portato anche Ravaglioli dalla Primavera. Domani faremo prestazione, sono certo, poi vedremo come andrà a finire perché questi sono stati che spingono molto».

CHAMPIONS – «Un cammino n cui siamo cresciuti, che ci ha lasciato tantissimo. Affrontiamo questo ultimo impegno. Ultimo impegno da onorare al massimo, vogliamo chiudere davvero bene. Ci siamo preparati per questa partita e cercheremo di mettere in campo tutto quello che ha ci ha permesso di crescere in questa competizione, personalità e coraggio. Rimpianti? La prima partita contro l0 Shakhtar abbiamo avuto dopo il rigore parato abbiamo avuto tante occasioni per vincere. Ci avrebbe dato più consapevolezza. Ci sta. Poi non siamo stati fortunati nel sorteggio, abbiamo affrontato squadre di prima fascia, Pensiamo solo al fatto che ci ha lasciato una crescita importante».

SERIE A – «Siamo riusciti a dare un colpo di coda al nostro inizio di campionato, troppi pareggi e troppe prestazioni sotto tono. Siamo riusciti a venire fuori, a ottenere risultati importanti anche con prestazioni di livello. Esserci avvicinati lì davanti per noi è una grande soddisfazione, vogliamo rimanere in quelle zone. Se le prestazioni continueranno ad essere queste potremmo dare noia a tutti. Proveremo, perchè è un obiettivo della società, a tornare in Europa. Non so quale però cercheremo in tutti i modi di strae in quelle zone di classifica».