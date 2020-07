Bologna, Juwara: «Il primo gol in Serie A? Momento che ricorderò per tutta la vita»

L’attaccante del Bologna, Musa Juwara, ha ricordato ai microfoni di Sky Sport il primo gol segnato in Serie A contro l’Inter

L’attacante del Bologna, Musa Juwara, ha così ricordato la propria soddisfazione per il primo gol segnato contro l’Inter a San Siro:

«E’ stata una giornata meravigliosa che ricorderò per il resto della mia vita. Prima di entrare, Mihajlovic mi ha detto di fare la cosa giusta. Non è stato difficile perché ci eravamo allenati bene in settimana e sapevo ciò che avrei dovuto fare. Devo essere umile, ho fatto gol e ora voglio giocare ogni settimana».