Bologna Lazio: Inzaghi deve proteggere il centrocampo

Inzaghi dovrà evitare che la Lazio soffra troppo in mezzo a Bologna. I felsinei possono sfruttare i buchi centrali

La Lazio 2019-2020 è una squadra molto offensiva, con un centrocampo composto da giocatori super tecnici. Il rischio è quello di essere esposti dietro ed allungarsi troppo, soprattutto in transizione negativa, col mediano non protetto nel migliore dei modi.

Il Bologna gioca con parecchi uomini creativi, bravi sia in tracce interne che nel farsi trovare tra le linee. La Lazio di Inzaghi dovrà essere brava a non farsi trovare sbilanciata, visto che il Bologna ama pungere in modo diretto.