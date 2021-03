Bologna, Mihajlovic non dà tregua ai suoi: subito in campo con vista Sampdoria

Sinisa Mihajlovic non concede riposo alla squadra che oggi è tornata ad allenarsi in vista dell’impegno contro la Sampdoria

Sinisa Mihajlovic non concede tregua ai suoi giocatori: dopo la sconfitta in casa del Napoli nel match di ieri sera, infatti, il Bologna si è ritrovato questa mattina a Casteldebole per cominciare la preparazione in vista della Sampdoria. Il report rossoblù.

«Rientrati da Napoli, i rossoblù questa mattina hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Takehiro Tomiyasu, Mitchell Dijks, Aaron Hickey e Paolo Faragò».