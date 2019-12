Bologna, Mihajlovic non dovrebbe essere in panchina a Udine

Stasera il Bologna affronterà l’Udinese in Coppa Italia: Mihajlovic non sarà in panchina nella trasferta in Friuli

Il Bologna questa sera affronterà l’Udinese nella sfida di Coppa Italia: bella partita per il quarto turno che vedrà una delle due squadre lasciare anzitempo la competizione.

Sinisa MIhajlovic non dovrebbe essere in panchina, come riportato da La Gazzetta dello Sport: la trasferta ad Udine è rischiosa per le condizioni di salute del tecnico del Bologna, a causa del freddo nel capoluogo friulano. Mihajlovic riprenderà il suo posto regolarmente nella sfida contro il Milan.