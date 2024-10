Bologna, il grande gesto per aiutare le famiglie dopo l’alluvione. Cosa succederà contro il Milan?

Bologna, il grande gesto della società rossoblu in vista della gara contro il Milan per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione

Bologna sta attraversando un momento delicato: non soltanto per la squadra, ma anche per le alluvioni che hanno colpito la città emiliana. In vista della sfida contro il Milan, la società rossoblu ha deciso di aderire ad una raccolta fondi per aiutare l’intera città. Ecco il comunicato ufficiale.

Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan. pic.twitter.com/aY3d6qG6l1 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 24, 2024

