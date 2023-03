Bologna, Milito: «Thiago Motta non mi ha stupito, sull’Europa…»

Le parole di Diego Milito, ex attaccante e compagno di squadra di Thiago Motta all’Inter, sulla stagione dei rossoblù

Diego Milito ha parlato al Corriere dello Sport della stagione del Bologna.

PAROLE – «Se mi sta stupendo? No, affatto. Perché conosco Thiago, so com’è fatto. L’ho sempre saputo che è un uomo molto intelligente. Lo era anche da giocatore, in campo vedeva tutto prima, sapeva cosa dire e cosa fare”. Un piccolo barlume di speranza per l’Europa c’è, secondo il “Principe”: “In Serie A è molto difficile arrivare in Europa. Ci sono tante squadre forti. Ma bisogna dirlo: sognare si può sempre. E poi il Bologna è una buona squadra. Non sarà facile, ma Thiago cercherà di arrivarci fino all’ultimo».