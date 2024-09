Bologna, STRAORDINARI per Ndoye: la SCELTA di Italiano

Il Bologna di Italiano ha davanti a sé un doppio impegno difficilissimo contro Atalanta e Liverpool

Per il Bologna saranno giorni complicatissimi. La squadra di Italiano, in questo sabato 28 settembre, ospiterà un’Atlanta affamata di punti dopo la rovinosa caduta tra le mura amiche con il Como.

Come se non bastasse, in settimana c’è la Champions League in una partita tutt’altro che banale ovvero il Liverpool ad Anfield. Secondo Il Corriere dello Sport, Italiano sta pensando da giorni alle scelte.

Tra le più probabile ci sarebbe quella di impiegare per entrambe le partite, non concedendo dunque nessuna panchina dal primo minuto, Dan Ndoye. Anche se le alternative in attacco non mancano, Italiano non vuole rinunciare allo svizzero complice la sua grande velocità che potrà giocare un ruolo chiave contro la Dea e i Reds.