Orsolini: «Bologna, io devo dimostrare ancora questa cosa. Ecco quali sono i nostri obiettivi per il 2025»

A Sky Sport, il capitano del Bologna Riccardo Orsolini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’annata dei rossoblu.

LE PAROLE – «Non penso di dover dimostrare niente, non per presunzione, ma perché sono consapevole dei miei mezzi nel mio ruolo, non molti hanno certi numeri ed è sicuramente un valore aggiunto. Voglio dimostrare a me stesso di essere forte, divertirmi e far felici i tifosi. Mi sento molto cresciuto nell’ultimo anno e mezzo, maturato. La passata stagione rimarrà impressa nel club e nelle nostre rispettive carriere. Ora ripartiamo nel 2025 per toglierci più soddisfazioni possibili. Champions? Una competizione nuova, bellissima, che però ha richiesto ambientamento; non tutti erano abituati a quei ritmi, contro giocatori di qualità mondiale. Ranieri ha stravolto la mentalità della Roma. Da un lato mi fa piacere, conosco tanti ragazzi lì. Speriamo facciano un bel campionato, tranne domenica contro di noi»