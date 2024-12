Bologna, Pobega: «Volevo riscattare l'espulsione»

Il centrocampista rossoblu è intervenuto dopo la vittoria per 4-0 con gol contro il Monza in Coppa Italia

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza in Coppa Italia.

GOL – «Ci tenevo particolarmente per mostrare al gruppo e al mister che quello di Roma è stato uno scivolone, un’ingenuità. Sono contento di questo bel gol che ha aperto la partita»

JUVENTUS – «Abbiamo approcciato bene la gara nonostante avessimo giocato solo pochi giorni fa. Fare gol porta entusiasmo e cose positive quindi siamo contenti della bella prestazione, senza subire gol e facendone quattro»

COPPA ITALIA – «Si, è una competizione importante a cui teniamo e vogliamo arrivare in fondo”»

ERRORE ROMA – «Sono uscito da Roma abbastanza abbattuto più per come è avvenuto l’errore, di soluto sono più razionale.. Ho messo in difficoltà la squadra e questo mi ha fatto male. Dal giorno successivo ho voluto subito chiarire con i miei compagni e poi mi sono messo al lavoro. La cosa migliore per recuperare dagli errori è farne episodi di crescita e penso di esserci riuscito. Così come tutta la squadra, che sta imparando e crescendo piano piano»