Bologna, Italiano boccia Saelemaekers? Al suo posto ecco Kouame

Bologna, Alexis Saelemaekers non verrà riscattato: il belga torna a Milano e Italiano ha già chiesto Kouame per sostituirlo

In poco tempo Alexis Saelemaekers è passato da essere una certezza a finire alla porta con le valigie in mano: il Bologna infatti non lo riscatterà dal Milan. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, dopo il riscatto di Odgaard, cambiano i piani dei rossoblù e il belga, autore di una ottima stagione, è destinato a partire, con la dirigenza che risparmia così 9.5 milioni di Euro.

Il motivo del ripensamento potrebbe essere doppio: da una parte c’è l’ipotesi che il belga voglia seguire Zirkzee in rossonero (dove non ci sarà più Pioli) e riproporre l’ottima intesa vista in stagione a Milano, ma soprattutto potrebbe aver inciso l’arrivo di Italiano in panchina. Al suo posto il tecnico avrebbe chiesto una sua vecchia conoscenza: Kouame.