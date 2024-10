Bologna, il ritorno di Ferguson fa felice Italiano

Il Bologna ritrova lo scozzese che tanto aveva fatto bene nelle due stagioni al Dall’Ara: la situazione

Lewis Ferguson sta finalmente per tornare in casa Bologna. Dopo 13 gol in due stagioni nemmeno complete in rossoblu, lo scozzese verrà convocato nel match con il Cagliari e non è escluso che possa scendere in campo.

Il doppio infortunio al ginocchio di sei mesi fa è costato caro a Ferguson che ha saltato anche i campionati Europei con la sua Scozia. Italiano può ora contare sul centrocampista che tanto ha fatto bene con Thiago Motta.