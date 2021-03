Sampdoria e Bologna si assomigliano: diversi i punti di contatto tra la squadra di Ranieri e quella di Mihajlovic

Sampdoria e Bologna si affronteranno tra le mura del Dall’Ara, domenica alle ore 12.30. Claudio Ranieri e Sinisa Mihajlovic hanno chiesto la stessa cosa alla loro squadra: trovare un barlume di continuità non solo nei risultati ma nella prestazione in campo sui novanta minuti di gioco. Sono infatti le due squadre meno continue della Serie A, come afferma il Secolo XIX. O vincono o crollano, convincono o preoccupano.

La prova sta anche nei risultati in classifica: il Bologna ora è 13esimo a quattro punti dalla Sampdoria, ma è stato anche ottavo a ridosso dalla zona europea. La Sampdoria ora è decima, ma ad inizio campionato è stata anche sesta (dopo le tre vittorie contro Lazio, Atalanta e Fiorentina) ed è scivolata al 14esimo posto dopo aver fatto un solo punto in cinque partite. Ulteriore punto di contatto è la questione strisce positive: la Sampdoria ha fatto filotto solo per quattro partite (10 punti), il Bologna per cinque. Nelle ultime uscite hanno raccolto entrambe cinque punti (una vittoria, due pareggi e due sconfitte).