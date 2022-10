Bologna Sampdoria, le parole di Thiago Motta su Stankovic

L’allenatore del Bologna Thiago Motta su quella che è sarà stasera Bologna Sampdoria allo stadio Renato Dall’Arala

Ai microfoni di DAZN ha parlato Thiago Motta su quella che sarà Bologna Sampdoria dal punto di vista degli allenatori.

LE PAROLE NEL PRE PARTITA – «Sia io che Stankovic abbiamo voglia di vincere, trasmettiamo ai ragazzi la voglia di affrontare ogni partita come se fosse l’ultima e quindi diamo sempre tutto. Oggi mi aspetto da tutti concentrazione, portare in campo quanto preparato in settimana».