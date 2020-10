Bologna, tampone positivo per Fenucci: è in isolamento

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è risultato positivo al coronavirus. La nota ufficiale del club

Il Bologna ha comunicato che l’amministratore delegato Claudio Fenucci è risultato positivo al coronavirus.

Il dirigente non era a contatto con la squadra ed ora si trova in isolamento.

LA NOTA DEL CLUB – «Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è risultato positivo al tampone per Covid-19. Il dirigente rossoblu non fa parte del gruppo squadra, è asintomatico e si è subito messo in isolamento. Il felsinei affronteranno oggi la Lazio nel match delle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L’ultimo tampone di Fenucci, effettuato nella giornata di lunedì scorso, era risultato negativo».